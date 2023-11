© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cane corso di circa 70 chili, di nome Giacomino, è stato soccorso e messo in salvo da una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento La Rustica, dopo essere caduto in un pozzo di circa 10 metri, in via Renoir a Roma, zona Grotte Celoni. Il cane è stato estratto dalla cavità dai soccorritori e riaffidato al suo padrone in buone condizioni di salute. (Rer)