Sardegna: Eurallumina, per la Regione la priorità è la messa in sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è l’impegno dell’Assessorato regionale del Lavoro a far sì che entro la prossima settimana ci sia la data di convocazione per la sottoscrizione dell’Addendum al Protocollo d’Intesa per l’attivazione della cassa integrazione straordinaria. E’ quanto emerso dall’incontro a Villa Devoto, tra l’assessore del Lavoro, Ada Lai e le organizzazioni sindacali dell’Eurallumina. “La nostra priorità - ha dichiarato Lai - è la messa in sicurezza dei lavoratori. Viste le continue interlocuzioni con il Ministero del Lavoro, l’auspicio che si possa procedere al più presto al rinnovo degli ammortizzatori sociali”. (Rsc)