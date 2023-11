Lombardia: Fontana, con autonomia possibile aumentare stipendi per la sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'autonomia differenziata, sui salari del comparto sanità a livello contrattuale "saremmo liberi di poter stabilire degli incentivi ad esempio per quelle zone che più soffrono, potremmo graduare a seconda delle difficoltà territoriali, potremmo trovare delle soluzioni e in assoluto aumentare gli stipendi perché le risorse ci sarebbero”, e invece ora “dobbiamo attenerci alle cifre e gli stipendi stabiliti a livello nazionale”. Lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell'evento "Insieme a Natale", in corso a Palazzo Lombardia. (Rem)