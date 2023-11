© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri di buon lavoro a Enrico Panunzi, nuovo vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio. Così in una nota Claudio Marotta capogruppo regionale di Avs. "La sua esperienza e la capacità politica saranno elementi di garanzia per il funzionamento del Consiglio e per il lavoro di maggioranza e opposizione. Rivolgo un ringraziamento a Daniele Leodori per il lavoro svolto fino ad oggi", conclude.(Com)