- Giappone: convertiplano Usa precipitato in mare, confermata prima vittima - Almeno un militare ha perso la vita nello schianto di un convertiplano Cv-22 Osprey della Forza aerea degli Stati Uniti verificatosi questo pomeriggio al largo della prefettura di Kagoshima, nel Giappone meridionale. Lo riferiscono i media giapponesi che citano le informazioni fornite dalla Guardia costiera, impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso. Secondo le informazioni diffuse dai media, il velivolo bimotore a rotori basculanti era decollato dalla base aerea di Yokota, alla periferia di Tokyo, ed è sparito dai radar mentre era in volo al largo dell’isola di Yakushima attorno alle 14:0, ora locale. Sull’area dello schianto la Guardia costiera giapponese ha rinvenuto numerosi rottami del velivolo, circostanza che aggrava i timori in merito alla sorte dell’equipaggio. I convertiplani V-22 sono stati protagonisti negli anni di numerosi incidenti: lo scorso luglio la pubblicazione di un rapporto sulla sicurezza del velivolo da parte dei Marines degli Stati Uniti aveva spinto le Forze di autodifesa giapponesi a bloccare l’intera flotta di questi aeromobili, recentemente acquistati anche dal Giappone per la sua nuova brigata anfibia. (segue) (Res)