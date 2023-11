© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: processo a 47 attivisti entrato nelle fasi finali, verdetto atteso tra 4 mesi - Uno storico processo contro 47 attivisti per la democrazia accusati di cospirazione finalizzata alla sovversione è entrato oggi nella fase finale a Hong Kong, con un verdetto atteso nei primi mesi del 2024. Lo riporta il quotidiano "Hong Kong Free Press", ricordando che il processo si è protratto per oltre cento giorni, con data d'inizio il 6 febbraio. La saga legale è iniziata con la sistematica repressione del campo democratico da parte della polizia di Hong Kong nel 2021, nell'ambito della controversa legge sulla sicurezza nazionale varata da Pechino l'anno precedente. Considerata dal governo cinese uno strumento efficace per ristabilire l'ordine dopo le vaste proteste democratiche del 2019, la norma è piuttosto considerata dai governi occidentali un sistematico strumento di repressione della libertà di parola e dei diritti fondamentali dei cittadini. Nel corso del procedimento, i democratici sono stati infatti ripetutamente accusati di aver ordito una cospirazione finalizzata ad aprire una crisi costituzionale e sovvertire il governo con mezzi illegali, tra cui organizzare elezioni primarie volte a massimizzare le possibilità dei democratici di ottenere la maggioranza nella legislatura. (segue) (Res)