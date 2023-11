© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirghizistan: "girasole simbolo di servilismo”, il parlamento cambia la bandiera nazionale - Il parlamento del Kirghizistan ha votato a favore di una risoluzione volta a modificare il disegno della bandiera nazionale, che vede attualmente al centro un sole giallo simile a un girasole, fiore che nella cultura locale è simbolo di volubilità e servilismo. Lo riporta il sito d’informazione locale “Kg.24”, secondo cui la risoluzione ha avuto il voto favorevole di 66 deputati su 80 presenti in aula, con otto contrari. L’attuale bandiera fu adottata nel 1992, dopo la proclamazione dell’indipendenza dall’Unione sovietica. Consiste di un campo rosso con al centro un sole giallo dal quale si dipanano 40 raggi ondulati a rappresentare altrettante tribù kirghise che, secondo il poema L’Epopea di Manas, si unirono per lottare contro gli invasori mongoli. Il sole giallo è attraversato da sei linee rosse che s’incrociano, a simboleggiare la tenda tradizionale centrasiatica (la iurta). Secondo i promotori dell’iniziativa legislativa, però, la figura al centro della bandiera ricorda un girasole, che nella cultura kirghisa è utilizzato metaforicamente per descrivere una persona dal carattere servile e opportunista, alla stregua della banderuola in Italia e in altre lingue europee. Sul tema è intervenuto il mese scorso anche il presidente Sadyr Japarov, che ha conquistato il potere nell’ottobre del 2020 e che da allora ha promosso una lunga serie di profonde riforme politiche e istituzionali. “Nella nostra società è opinione diffusa che la nostra bandiera ritragga un girasole, e questa è una delle ragioni per le quali il Paese non riesce a rialzarsi in piedi”, ha affermato il capo dello Stato. La nuova bandiera dovrebbe mantenere il sole giallo al centro, ma con raggi dritti piuttosto che ondulati. (Res)