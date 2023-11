Montenegro: premier Spajic, pronto a rinviare censimento popolazione al 3 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Montenegro Milojko Spajic si è detto "pronto" a rinviare al 3 dicembre l'inizio del censimento della popolazione, previsto per domani nel Paese balcanico. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg" secondo cui Spajic ha aggiunto che tutte le richieste dell'opposizione al governo, guidata dal Partito democratico dei socialisti all'opposizione (Dps), "sono state pienamente rispettate" e che esiste "un livello massimo di controllo del censimento". Il premier ha detto che si consulterà ancora in giornata con la maggioranza parlamentare per una decisione definitiva. La dichiarazione di Spajic arriva dopo quella di stamane di Danijel Zivkovic, presidente ad interim del Partito democratico dei socialisti, il quale ha affermato che se tutte le condizioni non saranno soddisfatte, "renderemo questo processo privo di significato e non vi parteciperemo". Il Dps lamenta un numero insufficiente e non paritario di persone preposte ai rilevamenti e un problema con il software per la verifica dei dati immessi. Allo stesso tempo il direttore dell'Istituto di statistica del Paese (Monstat), Miroslav Pejovic, ha annunciato ufficialmente l'inizio per domani della rilevazione, poiché, ha sottolineato, "ci sono tutte le condizioni per la sua corretta realizzazione". (Seb)