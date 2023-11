Campi Flegrei: Sangiuliano in visita al Rione Terra con direttore dell'Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha effettuato un sopralluogo nella zona archeologica del Rione Terra a Pozzuoli, con il direttore del patrimonio mondiale Unesco Lazare Eloundou Assomo e con i sindaci di Pozzuoli Luigi Manzoni, di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, e di Quarto Antonio Sabino. Il ministro è stato accompagnato, tra gli altri, dal capo di gabinetto Francesco Gilioli. “Ho voluto mostrare ai vertici dell’Unesco lo splendido recupero che si sta facendo del Rione Terra di Pozzuoli, ho raccontato il valore di tutta l’area dei Campi Flegrei e l’antico legame con la città di Roma - ha dichiarato il ministro Sangiuliano -. Mi complimento con i sindaci per il modo in cui stanno affrontando l’emergenza bradisismo e stanno gestendo le attività quotidiane. Il firettore del Patrimonio mondiale Unesco Lazare Eloundou Assomo ha mostrato vivo interesse per le vicende del territorio e mi ha assicurato grande attenzione da parte dell’Unesco”. (Ren)