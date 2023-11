Roma: rissa tra studenti di destra e sinistra al liceo Visconti, sedata in pochi minuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rissa tra studenti di destra e di sinistra al liceo Visconti di Roma. È successo oggi, all’uscita da scuola, a termine delle lezioni, poco dopo le 13. Sul posto è intervenuta la polizia e ha fermato i giovani, in pochi minuti, prima che la lite degenerasse. All'origine dello scontro, secondo i blocchi studenteschi di destra, ci sarebbe "l'ennesima intimidazione a danno di un giovane studente la cui unica colpa è rappresentare il nostro movimento nel liceo" da parte di "venti" studenti della parte politica opposta. Secondo gli studenti di sinistra, invece, la lite sarebbe scaturita dall’affissione di uno striscione contro l’immigrazione. "Siamo andati a parlarci per dire che questa cosa non andava bene. Loro hanno chiamato altri due esterni, di cui uno maggiorenne”, racconta uno studente dei collettivi. Da lì in breve la lite verbale si è mutata in rissa, con spintoni, pugni e calci, secondo alcuni testimoni sarebbero stati utilizzati anche caschi. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia che ha separato i ragazzi e ripristinato l'ordine. (Rer)