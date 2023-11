Cultura: a Casina di Raffaello è tempo di Natale, dall'8 dicembre nuovi laboratori per bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La calda e magica atmosfera natalizia si respira anche a Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell'assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, gestita in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Da venerdì 8 dicembre a domenica 7 gennaio bambine e bambini potranno divertirsi e imparare con tanti laboratori ludico-educativi ispirati proprio al tema del Natale e delle festività. Ogni sabato e domenica (e nella giornata di venerdì 8 dicembre) gli adulti con i propri bambini più piccoli, dai 2 ai 4 anni, potranno giocare insieme modellando l'argilla per creare tanti biscotti con i quali decorare poi, a casa, il proprio albero di Natale. Le bambine e i bambini dai 4 ai 6 anni potranno divertirsi a creare anche loro, con argilla e colori, le decorazioni natalizie per l'albero di Natale oppure uno dei "malfatti" delle storie di Beatrice Alemagna. Le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni potranno invece divertirsi a costruire il proprio villaggio d'inverno in miniatura oppure a creare una storia che si modifica di continuo sovrapponendo e scomponendo fondi trasparenti. (segue) (Com)