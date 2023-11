Cultura: a Casina di Raffaello è tempo di Natale, dall'8 dicembre nuovi laboratori per bambini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In programma, inoltre, una serie di progetti speciali come Teatro San Carlino Bimb'in Burattin, spettacoli di burattini in collaborazione con il Teatro San Carlino; e poi gli appuntamenti Decorazioni di Natale in ceramica con la ceramista Michela Dawe e Lasagne shiatsu con l'operatrice Raffaela Luminati; e ancora i laboratori teatrali in lingua inglese Let's play with Christmas! a cura della compagnia teatrale Bloom Theatre e condotti da Natalìa Cavalleri e Chiara Carpentieri; passando per le Favole in movimento con l'arteterapeuta Francesca Marinello e le Letture ad alta voce con Danila Grande e Chiara Calà. E infine i due appuntamenti informativi per famiglie dedicate al tema del Massaggio e dell'Allattamento. La prenotazione alle attività ed il relativo pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). (segue) (Com)