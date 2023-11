Cultura: a Casina di Raffaello è tempo di Natale, dall'8 dicembre nuovi laboratori per bambini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il costo di ciascun laboratorio è di 7 euro a bambino, ad esclusione dei progetti speciali: Decorazioni di Natale in ceramica (15 euro a bambino); Let's play with Christmas! - Happy Cooking: Christmas Biscuits - Funny Morning: Happy Christmas (ciascuno 25 euro a bambino; Lasagne shiatsu (20 euro a bambino); Favole in movimento (15 euro a bambino); Letture ad alta voce con Danila Grande e Chiarà Calà (10 euro a bambino). Info e dettagli su programma, costi e orari sono consultabili sul sito www.casinadiraffaello.it e sulle relative pagine social. Si segnala, infine, che anche quest'anno, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, il 27, 28 e 29 dicembre e dal 2 al 5 gennaio presso Casina di Raffaello sarà attivo il centro invernale rivolto alle bambine e ai bambini dai 4 agli 11 anni", si legge in una nota di Zetema progetto Cultura. (Com)