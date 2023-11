Spagna: Rufian (Erc), lavorare non significa stare seduto per legittimare istituzione corrotta come monarchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavorare non significa "stare seduto su un seggio ad applaudire per legittimare un'istituzione antidemocratica e corrotta la monarchia", ma votare per aumentare il salario minimo e le pensioni. Lo ha affermato il portavoce al Congresso dei deputati spagnolo di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Gabriel Rufian, replicando in questo modo alle critiche del presidente del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, che oggi ha lamentato l'assenza dei partiti indipendentisti alla cerimonia di avvio della 15ma legislatura che è stata presenziata dal re di Spagna, Felipe VI. Feijoo aveva denunciato il "boicottaggio" delle varie formazioni pro indipendenza nei confronti del sovrano, sottolineando che i deputati che non si sono presentati all'Assemblea dovrebbero vedersi decurtato lo stipendio come accade a "qualsiasi lavoratore" che manchi dal lavoro senza avere un permesso per motivi di salute. (Spm)