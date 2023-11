Vietnam: chiusa sessione parlamentare, approvata imposta minima globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sesta sessione plenaria della 15ma legislatura dell’Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale, si è chiusa con l’approvazione di sette leggi e otto risoluzioni, tra cui la risoluzione sulla “global minimum tax”, approvata ieri, nell’ultimo giorno dei lavori. A partire dal primo gennaio, il Paese applicherà un’aliquota minima del 15 per cento alle multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro. Le leggi approvate (tra nuovi disegni ed emendamenti) riguardano, invece, le carte di identità, gli affari immobiliari, le forze di sicurezza di base, gli alloggi, la gestione e la protezione delle strutture di difesa e delle zone militari, le risorse idriche naturali, le telecomunicazioni. Sono state rinviate, invece, le riforme del diritto fondiario e degli istituti di credito. Durante la sessione parlamentare – che si è svolta in due fasi, la prima dal 23 ottobre al 10 novembre e la seconda dal 20 al 28 novembre – è stata adottata anche la risoluzione sul piano di sviluppo socio-economico per il 2024, che fissa l’obiettivo di crescita tra il sei e il 6,5 per cento. (segue) (Fim)