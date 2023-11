Corea del Nord: Usa sanzionano piattaforma utilizzata dagli hacker del Lazarus Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti della piattaforma Sinbad, utilizzata dal gruppo di hacker Lazarus Groups, legato al governo nordcoreano, per scambiare valute virtuali e riciclare così denaro per le proprie attività. In una nota, le autorità statunitensi hanno spiegato che la piattaforma ha contribuito al trasferimento di milioni di dollari per conto del gruppo, oscurando transazioni relative ad attività criminali come l’aggiramento delle sanzioni internazionali, il traffico di stupefacenti o la compravendita di contenuti pedopornografici. (Was)