Etiopia: creditori internazionali concedono sospensione temporanea del debito per 1,5 miliardi di dollari

- I creditori internazionali hanno concesso all’Etiopia una sospensione temporanea del rimborso del debito per un totale di 1,5 miliardi di dollari fino al prossimo anno. Lo ha annunciato oggi il governatore della Banca nazionale, Mamo Mihretu, presentando in parlamento il rapporto del primo trimestre dell’organismo di regolamentazione dell’anno fiscale in corso. Questa considerevole ripresa del flusso di cassa, ha spiegato il governatore, andrà immediatamente a rafforzare le riserve estere del Paese. Mamo ha affermato che la sospensione del debito è stata approvata da Francia e Cina, che sono a capo del comitato che supervisiona gli obblighi dell’Etiopia. Invece di inviare fondi in uscita, il pacchetto reindirizza oltre 1,5 miliardi di dollari direttamente nelle casse di Addis Abeba. Mamo ha detto che anche i negoziati con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per l'acquisizione di valuta estera stanno procedendo positivamente. (Res)