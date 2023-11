Veneto: Zaia, buon lavoro a Fabrizio Spagna presidente di Veneto Sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Veneto Sviluppo ha nominato Fabrizio Spagna al ruolo di presidente. "Mi complimento e auguro buon lavoro a Fabrizio Spagna - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto - che oggi è stato nominato nuovamente presidente di Veneto Sviluppo. Manager di grande esperienza, già presidente della finanziaria regionale prima della riorganizzazione, ha lavorato molto per traghettare l'ente che oggi è una vera e propria holding regionale, al cento per cento pubblica. Ribadisco che si tratta di una società che, insieme alle sue partecipate, rappresenta oggi uno strumento strategico per le politiche regionali rivolte alla crescita economica del territorio, all'avanguardia tra le finanziarie delle Regioni a livello nazionale. Il lavoro da portare avanti è strategico per la Regione e per lo sviluppo dell'intero sistema economico regionale - ha concluso Zaia -, sono certo che la competenza e l'esperienza di Spagna, insieme a quella degli componenti del Consiglio di amministrazione Enrico Zin e Cristiano Eberle, saranno elementi ancora una volta che faranno la differenza nella gestione delle politiche regionali". (Rev)