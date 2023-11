Italia-America Latina: Giglio Vigna (Lega), rapporti con regione sono tema importante per il nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Italia il Sud America è un tema importante, certo non come per la Spagna, ma il nostro Paese ha lì una quantità enorme di italo discendenti. Lo ha affermato il presidente della Commissione Politiche Ue alla Camera dei Deputati, Alessandro Giglio Vigna, alla Cosac a Madrid. "Per noi non è solo un mercato importantissimo, ma anche un luogo dell'affetto, dove i nostri connazionali sono andati a cercare fortuna quando qui non c'era. Gli italiani hanno creato assieme alle popolazioni ispaniche quello che oggi è il Sud America, in particolare in Argentina, Uruguay e Paraguay. È un mondo che in parte parla anche italiano e al quale siamo vicini", ha spiegato.(Res)