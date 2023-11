Medio Oriente: ministro Esteri palestinese, la tregua "diventi cessate il fuoco permanente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tregua tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza "deve diventare un cessate il fuoco permanente". Lo ha detto il ministro degli Esteri palestinese, Riyad al Maliki, intervenendo alla sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in corso a New York. "Non si può permettere che i massacri riprendano. Questa non è una guerra, è una carneficina che niente e nessuno può giustificare. Bisogna porvi fine", ha affermato Al Maliki. (Res)