Lazio: assessore Formazione, ok a Pl su Its Academy frutto di collaborazione per interesse studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Consiglio regionale di oggi è stata approvata la proposta di legge sulle "Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnici superiori (Its Academy)". "Il testo è arrivato in aula, dopo un lavoro certosino compiuto dalla commissione consiliare competente, all'insegna della massima collaborazione al fine di arrivare alla definizione, che garantirà agli Its Academy del Lazio, e soprattutto agli studenti che intendono intraprendere questo percorso, uno strumento valido e concreto per il loro futuro", ha dichiarato l'assessore al Lavoro, all'Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, Giuseppe Schiboni. (segue) (Com)