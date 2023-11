Lazio: assessore Formazione, ok a Pl su Its Academy frutto di collaborazione per interesse studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli Its Academy sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione, mirate a promuovere l'occupazione, specie quella giovanile, e a rafforza le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza. In particolare, per la competitività e per la resilienza a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei", ha spiegato l'assessore all'Università e alla Scuola. "Il Lazio si pone all'avanguardia in questo settore, per questo, ringrazio per il risultato raggiunto il consigliere, Marco Bertucci, presentatore della proposta di legge, il presidente della commissione, Angelo Tripodi, e tutti i consiglieri regionali. Il lavoro di squadra premia sempre nell'interesse esclusivo dei cittadini", ha conclusol Schiboni. (Com)