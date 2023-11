Sanità: Piloni, Carra e Vallacchi (Pd), peste suina, giunta deve chiedere risorse per i ristori e fare prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stessa solerzia Ciocca e la Giunta regionale dovrebbero metterla nei confronti del Governo e della struttura commissariale per chiedere le risorse necessarie per i ristori e gli indennizzi, a oggi ancora insufficienti", lo dicono Matteo Piloni, Marco Carra e Roberta Vallacchi, consiglieri regionali del Pd che seguono da vicino le vicende della Psa, dopo aver letto le dichiarazioni trionfanti dell'eurodeputato della Lega a proposito del fatto che la Commissione europea ha allentato le restrizioni imposte in Lombardia per la malattia che colpisce i suini. "È insufficiente anche la scelta di 'centralizzare' la gestione di contenimento del virus, con la decisione presa due settimane fa di un solo Got, il Gruppo operativo territoriale, a livello regionale, diversamente dai 9 che il commissario straordinario aveva chiesto, intervenendo in Commissione Agricoltura. Una cosa è l'allentamento delle misure nelle zone già colpite da focolai, come la provincia di Pavia, altro è rafforzare e rendere più efficaci le azioni di prevenzione nei territori che non sono stati oggetto di focolai", aggiungono i dem. "Decisioni che dipendono dalla Regione: siamo perciò sicuri che un unico Got sia sufficiente? A che punto è il piano di eradicazione dei cinghiali in ciascuna provincia? A che punto sono le misure di prevenzione a partire dalle recinzioni per tutta la zona di rischio e dal monitoraggio a tappeto delle milze? Il primo caso riscontrato nel piacentino dimostra che non si deve abbassare la guardia, ma per davvero, non solo a parole. Infine, dobbiamo ancora una volta sottolineare il totale silenzio dell'assessore al Welfare Bertolaso, che è responsabile anche della salute veterinaria. Continua a non aver nulla da dire a proposito?", concludono Piloni, Carra e Vallacchi. (Com)