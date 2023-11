Roma: Meleo-Festa (M5s), su concessioni immobili grave mancanza di trasparenza da amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì scorso, al Forum per la valorizzazione sociale del patrimonio di Roma Capitale, sono emerse tante criticità, ma poche risposte da parte dell'Amministrazione. Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo M5s in Assemblea capitolina Linda Meleo e la capogruppo M5s al Municipio Roma I Federica Festa. "Tra queste mancanze spicca quella nei confronti di alcune associazioni della Rete Caio, che hanno presentato istanza di concessione di un immobile capitolino e a cui il Campidoglio - stando al nuovo Regolamento - avrebbe dovuto dar risposta in tempi certi avviando, in caso positivo, un bando al quale le stesse associazioni avrebbero potuto partecipare. Al netto del ritardo con cui tale risposta è arrivata - solo oggi, su ingiunzione del Tar a cui le associazioni sono state costrette a rivolgersi con tanto di ricorso - dal provvedimento dell'Amministrazione emergono evidenti lacune già denunciate a proposito del regolamento", spiegano. (segue) (Com)