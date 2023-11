Roma: Meleo-Festa (M5s), su concessioni immobili grave mancanza di trasparenza da amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Permane l'assenza di trasparenza e di informazione verso le parti sociali da parte dell'Assessore Zevi, così come risulta mancante anche una chiara definizione dei criteri di assegnazione, dal momento che quelli qualitativi non on/off si aprono a margini significativi di discrezionalità. Senza contare che le associazioni, in palese violazione del Regolamento, stanno anche ricevendo cartelle esecutive per il pagamento di canoni pregressi. Per tali importi, oltretutto, viene richiesto il pagamento entro 60 giorni, senza possibilità di richiedere le rateizzazioni così come prevede la nuova normativa. Alla luce di ciò chiediamo con forza che le associazioni abbiano le risposte che attendono e, soprattutto, che l'Amministrazione dia alle associazioni che intendono pagare la possibilità di farlo con modalità ragionevoli e sostenibili", concludono gli esponenti M5s. (Com)