Lazio: FI, con nostro emendamento possibile realizzare Campus per studenti

- Forza Italia esprime soddisfazione per l'approvazione in aula della Proposta di legge per la promozione degli Istituti tecnici superiori (Its Academy). Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia, il capogruppo Giorgio Simeoni, Cosmo Mitrano, Fabio Capolei, Roberta Della Casa e Marco Colarossi. "Grazie a un nostro emendamento - aggiunge la nota di Forza Italia - vengono realmente valorizzati questi istituti di eccellenza ad alta specializzazione, perché di fatto viene introdotta una novità, a nostro avviso, molto significativa: la possibilità di realizzare dei veri e propri Campus per gli studenti, creando residenzialità all'interno delle strutture per permettere, a chi le frequenta, di vivere l'esperienza formativa a 360 gradi". (segue) (Com)