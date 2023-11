Lazio: FI, con nostro emendamento possibile realizzare Campus per studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aula ha approvato, per tale provvedimento, - aggiungono ancora i consiglieri FI Regione Lazio - un impegno di spesa complessivo, per spese di investimento, di 700mila euro per la realizzazione dei campus. Il nostro intervento dà così la possibilità di ammodernare gli Its e di trasformarli in veri e propri College americani. Forza Italia, grazie anche all'ottimo lavoro fin qui svolto dall'assessore Schiboni, è da sempre in prima linea nella valorizzazione di temi quali l'istruzione e la formazione per permettere ai cittadini del territorio di disporre dei migliori strumenti per sviluppare il proprio percorso di formazione e accedere agevolmente al mondo del lavoro". (Com)