Sanità: Richetti-Benzoni (Azione), firma Urso salva Holostem ma vigileremo su vicenda

24 luglio 2021

- “Se il ministro Urso ha dato realmente corso al salvataggio di Holostem non possiamo che esserne soddisfatti; se però il ministro lo subordina a una serie di condizioni, questa soddisfazione viene meno. La missione di Holostem e i tanti pazienti che hanno usufruito con successo dell’impegno e della ricerca dell’azienda, possono anche incidere sull’equilibrio economico di una realtà come quella modenese, ma rappresentano interventi di fondamentale importanza. Di fronte a casi come questo, è necessario riscoprire la dimensione pubblica di un Paese: condividiamo la necessità che Holostem si doti di un management adeguato che sia all’altezza della sfida che ha davanti, ma va anche condiviso l’imperativo che chiudere una realtà come questa significa negare una speranza di cura a migliaia di pazienti fragili e compromettere il futuro di un’eccellenza della nostra industria”. Lo affermano Matteo Richetti e Fabrizio Benzoni, deputati di Azione e firmatari dell’interrogazione al ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. (Rin)