Kosovo: Stoltenberg, faremo quanto necessario per sicurezza e libertà di movimento (2)

- Stoltenberg ha ricordato che la Nato “ha risposto rapidamente”. “Abbiamo schierato mille soldati aggiuntivi in Kosovo. Abbiamo inviato armature più pesanti. E abbiamo intensificato i pattugliamenti nel nord. Si tratta di passi prudenti, che garantiscono che la Kfor continui ad adempiere al proprio mandato Onu in ogni momento”, ha spiegato il segretario generale dell’Alleanza. “La stabilità nella regione dipende dal fatto che tutte le parti preferiscano la diplomazia alla violenza e dal rispetto degli impegni esistenti. Qualsiasi dispiegamento delle Forze di sicurezza del Kosovo nel nord richiede il consenso della Kfor. E ci aspettiamo consultazioni tempestive su qualsiasi azione che potrebbe avere un impatto sulla sicurezza regionale”, ha aggiunto Stoltenberg, sottolineando che “decenni di pace conquistata a fatica non devono essere messi a repentaglio”. (Beb)