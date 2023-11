Trasporti: dal Mit risorse per fermata ferroviaria Monza Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mit comunica in una nota che "un’opera importante" è stata "sbloccata su mandato del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: si tratta della fermata ferroviaria Monza Est. Per completare l’opera mancavano delle risorse e su richiesta del territorio - Comune e Regione - il dicastero si è subito attivato con gli enti preposti". Rfi ha recuperato le risorse e, continua la nota, nel frattempo è stato avviato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. L’attivazione della fermata può ad oggi essere prevista nella seconda metà del 2027. Il progetto che ha un valore di 6,5 milioni di euro "vedrà dunque la compartecipazione di RFI per 5 milioni di euro e prevede la realizzazione di una banchina per la fermata dei treni della linea S7 Monza-Molteno-Lecco" conclude la nota del Mit.(Com)