Pnrr: Butti, 203 enti migreranno in cloud dati e applicativi su Polo strategico nazionale

- “Sono 203 gli enti - amministrazioni centrali e Asl - che hanno aderito all’avviso per accedere ai fondi del Pnrr e migrare in cloud dati e applicativi su Polo strategico nazionale”. Lo ha detto Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, alle Commissioni riunite Trasporti e Affari costituzionali della Camera, durante l’audizione sull’attuazione della transizione digitale nell’ambito del Pnrr. “L’avviso è tutt’ora in corso – spiegato Butti – e l’andamento delle attività è in linea con l’obiettivo finale di avere per il giugno 2026 280 enti migrati". (Rin)