Commercio: Ambrogiani(Pd Marino), anche questo Natale compriamo nei negozi della nostra città

- Anche quest'anno aiutiamo ad "illuminare" le vetrine dei negozi e delle botteghe del centro storico e delle ex circoscrizioni di Marino. Così, in una nota, il segretario del Pd Marino, Sergio Ambrogiani. "Stiamo attraversando un momento di delicata e complessa congiuntura economica e sociale, che sta registrando - tra le altre cose - la preoccupante crisi di tanti artigiani e tanti commercianti, che rischiano di chiudere la propria attività. In queste feste natalizie, dunque, - aggiunge - diamo una mano al comparto commerciale e produttivo, al settore dei negozi di vicinato e al dettaglio, comprando lì i nostri regali e i nostri pensieri per i nostri familiari e i nostri amici. Non serve prioritariamente acquistare nei grandi centri commerciali oppure sulle piattaforme on Line, pensiamo prima al negozio sotto casa, ai negozi di Marino centro e delle ex sue circoscrizioni. Non spegniamo le vetrine della nostra città, che oltre ad illuminare le nostre strade, dando maggior percezione di sicurezza, favoriscono la socialità, il vivere della nostra comunità. Facciamo la nostra parte, tutti insieme", conclude.(Com)