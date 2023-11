Economia: Giorgetti, per nessuna società pubblica deroga scioglimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per le 3.500 società soggette a controllo pubblico, dai dati in nostro possesso risulta che solo il cinque per cento ha registrato perdite e non risulta allo Stato che di tali facoltà si siano avvalse le stesse”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo, nel corso del question time alla Camera, a una interrogazione sugli effetti delle disposizioni che hanno previsto la deroga all'applicazione della causa di scioglimento delle società per riduzione di capitale sotto il minimo legale. “Tale dato conferma quanto rilevato da alcuni osservatori universitari, che analizzando i bilanci societari 2020 hanno ricavato l’evidenza empirica dello scarso utilizzo delle facoltà riconosciute dalla normativa in commento per le conseguenze rilevanti in termini reputazionali che ne potevano derivare”, ha aggiunto il ministro. (Rin)