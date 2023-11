Francia: tra gennaio e settembre ricavi da 50,4 miliardi di euro per turismo internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e settembre il turismo internazionale in Francia ha portato a 50,4 miliardi di euro di ricavi. Lo ha annunciato l'agenzia Atout France, responsabile della promozione del turismo francese all'estero. Il dato è in aumento dell'11,6 per cento rispetto all'anno precedente e del 12,4 per cento rispetto al 2019. Solo nel mese di settembre, i ricavi sono stati di 6,2 miliardi di euro. Tra i principali fattori che hanno provocato un aumento dei ricavi c'è la Coppa del mondo di Rugby che si è tenuta in Francia tra settembre e ottobre. (Frp)