Imprese: Urso, riforma Fondo di garanzia è ulteriore impegno mantenuto a sostegno delle Pmi

24 luglio 2021

- “La riforma del Fondo di garanzia a sostegno delle Pmi è stata presentata oggi con l’emendamento relatori al Dl Anticipi in commissione Bilancio al Senato, così che possa essere già operativa nel 2024. Un altro impegno mantenuto per il sistema delle imprese. Questo è il governo del fare. Grande lavoro del sottosegretario Massimo Bitonci di concerto con il Mef, come sempre in piena unità di intenti”. È quanto dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. (Rin)