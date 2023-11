Usa: General Motors rallenta gli investimenti sulle auto a guida autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense General Motors ha deciso di rallentare l’espansione della sua divisione dedicata alle auto a guida autonoma e di tagliarne significativamente il bilancio in risposta a crescenti preoccupazioni per la sicurezza. Lo riferisce il “New York Times” citando l’amministratrice delegata della compagnia, Mary Barra. Gm aveva in programma il lancio di un servizio di trasporto senza guidatore a San Francisco e in altre tre città degli Stati Uniti, con il contestuale avvio di test in diversi altri mercati. Ora, tuttavia, ha deciso di limitare l’esperimento a una sola città, lavorando nel frattempo per migliorare il funzionamento delle proprie auto a guida autonoma. “Ci aspettiamo che il ritmo di espansione del mercato sarà più moderato, con una spesa conseguentemente più bassa nel 2024 rispetto al 2023”, ha spiegato Barra in un incontro con gli investitori. (segue) (Was)