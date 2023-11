Usa: General Motors rallenta gli investimenti sulle auto a guida autonoma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo lavorare sulla fiducia delle autorità di regolamentazione a livello locale, statale e federale, e con le comunità nelle quali i veicoli ‘cruise’ opereranno”, ha aggiunto la dirigente. Il riferimento, tra le altre, e alle autorità di regolamentazione della California, che il mese scorso hanno sospeso la licenza ai “robotaxi” dopo che uno di essi ha investito un pedone a San Francisco, trascinandolo per diversi metri. General Motors ha risposto ritirando dalle strade tutti i veicoli senza conducente. Ulteriori dettagli, ha sottolineato Barra, verranno resi noti una volta esaminato a fondo l’incidente di San Francisco. L’Ad si è detta tuttavia ottimista rispetto al futuro delle auto a guida autonoma. “Ciò che è stato realizzato in otto anni è straordinario. La nostra priorità ora è quella di concentrare la squadra sui temi della sicurezza, della trasparenza e della responsabilità”, ha spiegato. (Was)