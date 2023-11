Expo 2030: Matteoni (ex Confartigianato), delusi ma Roma punti a Giubileo 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita con Riad "si è aggiudicata la competizione per Expo 2030 al primo turno delle votazioni nella 173ma Assemblea generale del Bureau international des expositions, mentre Roma si classifica solo terza dopo un percorso che appariva già di per sé piuttosto complicato. È chiaro ed evidente che ci saremmo aspettati un risultato sinceramente più roseo e positivo, la sconfitta è cocente ma non dobbiamo perderci d'animo". Lo dichiara in una nota l'ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, Marco Matteoni, nonché tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. "L'Expo 2030 nella capitale d'Italia, infatti - aggiunge - avrebbe potuto rappresentare un grande volano economico, turistico e commerciale ma bisogna guardare avanti perché tra poco più di un anno si aprirà il Giubileo, un evento che riverserà nell'Urbe Eterna milioni di persone. E la nostra città dovrà farsi trovare pronta a livello di accoglienza, infrastrutturale e sociale. Dunque, l'impegno e la sinergia delle istituzioni non devono venire meno, anzi debbono raddoppiare: Comune di Roma, Regione Lazio e governo nazionale sanno da dove ripartire", conclude Matteoni.(Com)