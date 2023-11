Imprese: Urso, trovata soluzione per Holostem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “Sono lieto di annunciare che abbiamo raggiunto una soluzione” per Holostem. Lo ha detto Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo, nel corso del Question time alla Camera, a interrogazioni sulle iniziative in merito al progetto di acquisizione dell'azienda di biotecnologia Holostem terapie avanzate s.r.l. da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical. “Il ministero – ha sottolineato – conosce il valore di Holostem e la straordinaria importanza che i suoi prodotti rivestono per la cura delle malattie rare e a queste famiglie non possiamo ovviamente che rispondere positivamente, non posasiamo lasciarli soli”. “Per questo – ha concluso –, abbiamo affrontato il tema con la massima serietà”. (Rin)