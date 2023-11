Caso Cospito: Delmastro rinviato a giudizio a Roma, risponde di rivelazione di segreto d’ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro accusato di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito è stato rinviato a giudizio dal Gup di Roma. Una decisione presa nonostante la procura avesse reiterato la richiesta di non luogo a procedere. Delmastro era presente in aula insieme al suo avvocato Giuseppe Valentino. La prima udienza del processo è fissata al 12 marzo. (Rer)