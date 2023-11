© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgeranno martedì 12 dicembre, alle 16, nell'Aula della Camera, le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo in programma il 14 ed il 15 dicembre. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il capo del governo terrà le sue comunicazioni, in Senato, nella mattinata sempre del 12 dicembre. (Rin)