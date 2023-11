Municipio Roma I: 5 mercatini di Natale nel territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 dicembre si avvicina e il Municipio Roma I Centro arriva all'appuntamento annunciando la prossima apertura al pubblico di cinque mercatini di Natale. Lo si legge in una nota del primo Municipio. Oltre all'ormai tradizionale appuntamento di piazza Mazzini, che si aprirà il 1 dicembre per chiudersi il 30, con le sue casette di legno attorno alla monumentale fontana, quest'anno i mercatini saranno ospitati a largo De Matha, a Trastevere, dal 1 al 26 dicembre, al mercato Testaccio dal 7 al 24 dicembre, a piazza Risorgimento, dove si terrà la Festa della cioccolata, dall'8 al 10 dicembre, e a piazza Vittorio, nel cuore dell'Esquilino, dal 13 al 17 dicembre. Tutti e cinque i mercatini natalizi saranno caratterizzati da arredi simili e dalla stessa illuminazione: casette eco compatibili, luci calde e, in vendita sui banchi, solo prodotti artigianali, compresi presepi, addobbi natalizi e dolciumi oltre a tante idee per i regali da mettere sotto l'albero. "Quest'anno quintuplichiamo l'offerta natalizia", spiegano nella nota la presidente del Municipio Roma I Centro, Lorenza Bonaccorsi, e l'assessore al Commercio, Jacopo Scatà. "Sulla base dell'esperienza vincente dell'unico mercatino dell'anno scorso, quello di piazza Mazzini, passiamo a ben cinque, uno per ogni zona del nostro territorio. Inoltre proseguiamo la nostra guerra alla plastica, proponendo mercatini con arredi eco sostenibili, quasi sempre in legno, gli stessi dell'anno scorso, per cercare di restituire ai romani l'autentica atmosfera del Natale", concludono Bonaccorsi e Scatà.(Com)