Lazio: Califano (Pd), da Regione niente fondi ai Comuni per eventi Natale

- La consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, in una nota dichiara: "I Comuni del Lazio non festeggeranno il Natale. O almeno non con l'aiuto della Regione Lazio del presidente Rocca e della sua maggioranza". "Il bando annuale che veniva riservato agli enti locali - aggiunge Califano - a oggi non è stato ancora pubblicato, con il risultato che tantissimi splendidi borghi dovranno arrangiarsi da soli o peggio rimanere senza albero e luminarie. Un danno incalcolabile al turismo e alla valorizzazione del made in Lazio che colpisce soprattutto quella piccola imprenditoria, commercianti, artigiani che rappresentano la colonna portante della nostra economia. Siamo al 29 novembre e nulla si muove. Dopo il flop estivo ora quello natalizio. Il Lazio spegne definitivamente le luci grazie alla giunta Rocca", conclude l'esponente del Pd. (Com)