Veneto: Zaia, aerospazio settore strategico per il nostro futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dell'aerospazio è strategico per il nostro futuro. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto a margine dell'Aerospace & Defense Meetings, convention internazionale per l'industria aerospaziale e della difesa del settore aerospaziale in corso fino al prossimo 30 novembre a Torino. La regione sta partecipando con un proprio stand insieme alla Rete Innovativa Regionale Air-Aerospace Innovation and Research. "La partecipazione a questa importante convention - ha dichiarato Zaia - internazionale torinese fa parte della strategia regionale di promozione di un settore come il comparto dell'Aerospazio in cui crediamo molto perché divenuto strategico per il nostro futuro. Il grande interesse delle istituzioni e del sistema finanziario, imprenditoriale e della ricerca dimostrato in occasione della prima edizione dello Space Meetings Veneto del maggio scorso a Venezia, ha messo in luce una delle più interessanti opportunità di investimento, anche rispetto ad una sempre maggiore sostenibilità economica e ambientale". (segue) (Rev)