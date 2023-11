Veneto: Zaia, aerospazio settore strategico per il nostro futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto che la Regione sia presente a Torino - ha sottolineato - è l'occasione per presentare la prossima edizione di Space Meeting Veneto che si terrà a Venezia dal 20 al 22 maggio 2024. Dopo il grande successo della prima edizione, vogliamo fare le cose in grande coinvolgendo nuovamente la Rete Innovativa Regionale Air- Aerospace Innovation and Research, in collaborazione con Abe - Advanced Business Events. Sarà l'occasione per discutere degli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, delle tecnologie innovative, supply chain e di investimenti in circa duecento appuntamenti b2b programmati con le aziende e le università per promuovere le opportunità di collaborazione e di business con partner nazionali e internazionali. A Venezia lanceremo anche la seconda edizione della challenge per i giovani europei dai 18 ai 25 anni, VeneTO Stars". "L'entusiasmo dei ragazzi della scorsa edizione - ha concluso il presidente veneto - ci ha contagiati, hanno mostrato e raccontato interessanti progetti di studio, grazie anche alle start-up provenienti da tutta Europa: il Veneto è pronto ad accoglierli nuovamente per creare uno spazio innovativo dove poter sviluppare le loro idee". (Rev)