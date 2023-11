Trasporto aereo: Ita, da primo dicembre nuovo Airbus A321neo in tratta giornaliera Fiumicino-Heathrow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo dicembre il nuovo Airbus A321neo di Ita Airways verrà impiegato sulla rotta Roma Fiumicino-London Heathrow con frequenza giornaliera e sulla Roma Fiumicino-Parigi Charles de Gaulle nel periodo delle vacanze natalizie. Lo riferisce un comunicato. L'operativo sulla capitale britannica prevede fino a fine gennaio partenza da Roma Fiumicino nel primo pomeriggio intorno alle ore 14:00 e arrivo a London Heathrow entro le ore 16:30. Da Londra il volo ripartirà intorno alle ore 17:00 per atterrare a Roma Fiumicino in serata entro le ore 21:00 (l'orario varia in base alla giornata opzionata). Per servire i clienti che nel periodo delle vacanze natalizie voleranno sulla capitale francese, Ita Airways dal 22 dicembre al 9 gennaio impiegherà il nuovo A321neo con 3 frequenze giornaliere anche sulla Roma Fiumicino-Parigi Charles De Gaulle. Tre i voli in partenza da Roma FCO (8:35, 15:05, 21:30 con arrivo rispettivamente alle 10:45, 17:15, 23:40) e tre di rientro da Parigi CDG (con partenza alle 6:10, 11:45, 18:10 e arrivo rispettivamente 8:10, 13:50, 20:15). L'impiego del nuovo Airbus A321neo di ITA Airways era inizialmente pianificato sulla tratta Roma Fiumicino – Tel Aviv proprio a patire dal 1° dicembre 2023; tuttavia, alla luce dello scenario geopolitico attuale si è reso necessario individuare un utilizzo alternativo del nuovo aeromobile. (segue) (Com)