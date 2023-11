Trasporto aereo: Ita, da primo dicembre nuovo Airbus A321neo in tratta giornaliera Fiumicino-Heathrow (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'A321neo, ultima tipologia di Airbus arrivata in flotta, rappresenta una novità assoluta per la Compagnia e va a consolidare ulteriormente la strategia di una flotta interamente composta da aeromobili Airbus con 82 esemplari in operativo inclusi quelli di nuova generazione come l'A220, l'A320neo, l'A330neo e l'A350. L'A321neo di Ita Airways è il riferimento per tecnologia, digitalizzazione, innovazione, efficienza e design all'insegna del made in Italy per la Compagnia sul medio raggio. Dispone della pluripremiata Cabina Airspace, che garantisce i massimi livelli di comfort e un maggiore spazio, con sedili di ultima generazione, nuovo sistema di illuminazione interno personalizzato Ita Airways e cappelliere XL. È configurata con tre classi di servizio: Business Class (con 12 poltrone reclinabili, con configurazione full flat per disporre di un vero e proprio letto), Premium Economy (con 12 poltrone) ed Economy (con 141 poltrone di cui 12 dedicate alla Comfort Economy). Gli interni del nuovo A321neo, interamente disegnati da Walter de Silva, incarnano perfettamente l'eleganza e lo stile tipicamente italiani. Oltre a riprendere completamente gli stilemi del brand, soddisfano l'esigenza della "people centricity" attraverso una percezione di cabina che esprime continuità tra tutte le classi. (segue) (Com)