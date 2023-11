Trasporto aereo: Ita, da primo dicembre nuovo Airbus A321neo in tratta giornaliera Fiumicino-Heathrow (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel realizzarli, il genio di De Silva si è ispirato all'idea di riportare all'interno dell'aereo una sensazione piacevole e allo stesso tempo coerente con la scelta di un viaggio sopra le nuvole. Al centro del concept creativo spiccano elementi come comfort, eleganza, semplicità, ma soprattutto materiali e colori naturali. Il tutto con un unico obiettivo: valorizzare la qualità della vita a bordo, e garantire il massimo benessere dei passeggeri in tutte le fasi del volo. Un ruolo di primo piano è riservato all'illuminazione della cabina con un'impostazione della luce che cambia dolcemente nelle diverse situazioni che si vivono a bordo. La particolare attenzione alla scelta delle colorazioni si esprime in sei light scenario che prevedono variazioni cicliche di intensità per assicurare il miglior comfort visivo. Inoltre, grazie al sofisticato sistema Ife, ogni poltrona è dotata di sistema di intrattenimento con video e audio "on demand" di ultima generazione, schermo touch-screen da 17,3'' (Business), 15,6'' (Premium Economy) e 13,3'' (Economy) a bassa riflettenza e risoluzione 4K per una user experience semplice ed intuitiva. Grazie al sistema di intrattenimento i passeggeri usufruiranno di un'esperienza paragonabile a quella delle applicazioni multimediali più diffuse, una programmazione bimestrale composta da una vasta selezione di film, serie TV, playlist musicali, giochi interattivi e mappa di volo interattiva 3D.