Trasporto aereo: Ita, da primo dicembre nuovo Airbus A321neo in tratta giornaliera Fiumicino-Heathrow (4)

- Infine, l'A321neo è dotato di un sistema di connessione Wi-Fi grazie al quale il viaggiatore potrà collegarsi con il proprio device alla rete di bordo e messaggiare, navigare o fruire di contenuti in streaming, in funzione del pacchetto di connettività acquistato. L'A321neo offre autonomia e prestazioni di assoluto livello. Vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori di oltre il 20 per cento e consente una riduzione del 50 per cento dell'impatto acustico rispetto agli aerei di precedente generazione nella sua categoria. Con l'introduzione del nuovo A321neo Ita Airways ha aggiunto un altro importante tassello al completamento del proprio Piano di Sostenibilità che prevede una flotta composta per l'90 per cento da aeromobili di nuova generazione entro fine 2027. (Com)