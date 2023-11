Medio Oriente: prevista per domani riapertura pronto soccorso ospedale Al Shifa a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista per domani, 30 novembre, la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale Al Shifa, nel nord della Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato oggi Marwan Abu Sada, medico dell'ospedale Al Shifa, all'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera", aggiungendo che ieri il nosocomio aveva "effettuato con successo una dialisi renale" e invitando "le persone a tornare per le cure". Mentre le sale operatorie e i reparti non sono ancora "pronti ad accogliere i nuovi pazienti, stiamo comunque preparando il terreno per ricevere sempre più persone", ha detto Abu Sada, sottolineando la necessità di "riparare i generatori di ossigeno che sono stati danneggiati durante l'incursione israeliana" nell'ospedale. Tuttavia, la cosa più importante di cui l'ospedale Al Shifa ha bisogno è il carburante. Dall'inizio del cessate il fuoco, venerdì scorso, 24 novembre, "non arriva più nulla all'ospedale. Credo che la maggior parte degli aiuti medici sia diretta agli ospedali del sud", ha spiegato il medico. (Res)